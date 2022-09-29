Spor

TFF’den Amedspor’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Amedspor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
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kürdistan TFF Amedspor ceza Bursaspor

HABER MERKEZİ

PFDK, Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Amedspor'a 2 maç men ve 140 bin TL para cezası verdi.

PFDK, seyircilerin merdiven boşluklarını boş bırakmaması nedeniyle de kulübün 16 bin TL para cezası ödemesine hükmetti.

Hafta sonu oynanan maçta Amedpsor, Bursaspor’u 2-0 yenmişti.

İçişleri Bakanlığı Kürdistan bayraklarının açıldığı maçla ilgili soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Kürdistan bayrakları açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gençler daha sonra serbest bırakılmıştı.

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