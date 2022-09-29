Politika

Jina Emini protestoları: Kum eyaletinde 50 kişi gözaltına alındı

İran'ın Kum eyaletinde, Jina Emini'nin katledilmesi sonrasında başlayan protestoları organize etttikleri öne sürülen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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İran İran Kum Jina Emini protestolar gözaltılar

HABER MERKEZİ

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri ve yönetim karşıtı broşürler dağıttıkları gerekçesiyle 50 kişilik bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.

Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı'nın halktan "kamu düzenini bozan eylemcilerin fotoğraf, video ve kişisel bilgilerini kendilerine iletmelerini" istediği aktarıldı.

URMİYE’DE DE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Urmiye kentinin Polis Müdürü Hasan Şeyhnejad, kentte bazı bölge ve mahallelerinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şeyhnejad, gözaltına alınanların sayısını belirtmezken bu kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.

Resmi makamlar ülkedeki tam gözaltı sayısını açıklamazken toplam gözaltı sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

JİNA EMİNİ PROTESTOLAR

Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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