Politika

ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'ya satışına dahil olan 8 şirketi yaptırım listesine ekledi.
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ABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı
ABD ABD İran yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran’ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıranların hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran’ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya’daki son kullanıcılara satışına dahil olan şirketler ağına yaptırım uygulandığı aktarıldı.

8 ŞİRKET LİSTEYE EKLENDİ

İran petrol ve petrokimya ürünlerinin finansal transferlerini ve nakliyesini kolaylaştıran 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin İran, Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu bildirildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da İran petrolüne depolama hizmeti sunan ve İran petrol ürünlerinin nakliyatını sağlayan Çin merkezli 2 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) ihlal ederek nükleer programını hızlandırmaya devam ettiğini, İran’ın petrol ve petrokimya ürünlerinin satışlarına yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini aktardı

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