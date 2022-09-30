Politika

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Devlet Bakanı’yla İran saldırılarını görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ve İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını ele aldı.
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Lord Tarık Ahmed ve Başbakan Mesrur Barzani
Lord Tarık Ahmed ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Lord Tarık Ahmed İngiltere görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Ortadoğu, Güney Asya ve Birleşmiş Milletler'den (BM) Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları ele alındı.

Taraflar, saldırılarla ülkenin egemenliğinin ihlal edildiğini vurguladı.

Başbakan, İran saldırılarını şiddetle kınamasından dolayı Lord Tarık Ahmed’e teşekkür etti.

Lord Tarık Ahmed ise yaşamını yitiren siviller için Başbakan’a taziyelerini iletti ve İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik desteğini dile getirdi.

Taraflar, görüşmelerin devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

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