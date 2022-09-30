Putin Ukrayna’da 2 bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı

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Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna’daki Kherson ve Zaporijya bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıdı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Kherson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlıklarını 21 Şubat’ta tanımıştı.