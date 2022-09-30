Politika

Putin Ukrayna’da 2 bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Kherson ve Zaporijya bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.
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dünya Rusya Kherson Zaporjiya bağımsızlık Ukrayna

HABER MERKEZİ

Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna’daki Kherson ve Zaporijya bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıdı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Kherson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlıklarını 21 Şubat’ta tanımıştı.

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