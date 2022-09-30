Biden: Ukrayna’da düzenlenen referandumlar tamamen düzmece

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ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı ABD-Pasifik Adası Ülkeleri Zirvesi kapsamındaki konuşmasında, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, Rusya-Ukrayna savaşında da her zaman Ukrayna'nın yanında olacaklarını belirtti.

Biden, "ABD hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir. Bu sözde referandum tamamen düzmecedir. Referandumun sonuçları, Moskova'da tasarlanmıştır. Ukrayna halkının gerçek iradesini, her gün ülkelerinin bağımsızlığı için canlarını feda etmelerine bakarak görebiliriz." dedi.

BM’DEN RUSYA’YA KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumların "hiçbir yasal değeri" olmadığını söyleyerek "bu bölgelerin ilhakına yönelik karar" dolayısıyla Rusya'yı kınadı.

Kararın kabul edilemez olduğunun altını çizen Guterres, "Karar, uluslararası toplumun savunduğu her şeye karşı duruyor. Bu tehlikeli bir gerginlik tırmanışı. Modern dünyada yeri olmayan bir karar. Kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Guterrres, bir devletin topraklarının diğer bir devlet tarafından tehdit veya güç kullanımı yoluyla herhangi bir şekilde ilhak edilmesinin, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

MOSKOVA’YA ÇAĞRI

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) beş daimi üyesinden biri olan Rusya'yı, BM Sözleşmesi'ne saygı duymaya davet eden Guterres, Moskova'ya karardan geri adım atma çağrısı yaptı.

Rusya'nın atacağı olası daha ileri bir adımın barış umutlarını daha da tehlikeye atacağına işaret eden Guterres, kararın gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Guterres, Rusya'nın bu hamlelerinin, Ukrayna ve diğer yerlere yönelik hayat kurtaran yardımların yapılmasını engelleyeceğini ifade etti.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Kherson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.