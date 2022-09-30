Arap Parlamentosu’ndan İran’ın Kürdistan Bölgesi saldırılarına kınama

ERBİL (K24)

İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına tepkiler devam ediyor.

Arap Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada İran’ın 28 Eylül’de Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada “Sivil vatandaşların şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan Irak Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

“Yaşamlarını yitirilenler için Irak’a taziyelerimizi sunuyoruz” denilen açıklamada, yaralılar acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Açıklamada “Güvenlik, huzur ve egemenliğini sağlama konusunda Irak Cumhuriyetini tüm gücümüzle desteklerken, bu saldırıların bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

28 Eylül’de Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alınmıştı.

Saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yanı sıra birçok ülke saldırıları şiddetle kınamıştı.

Saldırıları üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) ise saldırıların süreceği tehdidinde bulunmuştu.