Politika

Ukrayna’nın güneyine füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya kenti yakınlarına düzenelenen füze saldırısında 23 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.
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dünya Rusya Ukrayna Zaporijya füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Zaporijya Bölge Valisi Oleksandr Starukh, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya kenti yakınlarında bir sivil araç konvoyuna düzenlenen Rus füze saldırısında en az 23 kişinin öldüğünü ve 28 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bölge Valisi, Telegram mesajlaşma uygulamasına "Şu ana kadar 23 ölü ve 28 yaralı var. Tamamı sivillerden oluşuyor" yazdı.

RUSYA SALDIRIYI REDDETTİ

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti.

Zaporijya’daki Rusya yanlısı yönetimden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğu belirtildi.

Açıklamada, konvoyun Rus ordusunca kontrol edilen bölgeye geçişe hazırlandıkları sırada düzenlenen saldırıda 23 sivilin öldüğü, 34 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

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