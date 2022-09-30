Başbakan’dan Raperin çiftçilerinin tanzim edilmesi talimatı
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Raperin bölgesinde tarım alanları belediyelerin sınırlarına dahil edilen 641 çiftçinin tanzim edilmesi talimatı verdi.
29 Eylül’de Başbakan tarafından imzalanan kararname ile söz konusu çiftçilerin zararları hükümet tarafından karşılanacak.
Yazıda her çiftçinin belediyelerin sınırlarına dahil edilen 2 dönümünün 200 metrekare arazi olarak hesaplanacağı belirtildi.
Raperin İdaresi yetkilisi Hiwa Qereni K24’e yaptığı açıklamada çiftçilerin zararlarının karşılanması talebinde bulunduğunu belirtmişti.