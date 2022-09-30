İran Bradost bölgesini bir kez daha bombaladı
ERBİL (K24)
İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine yönelik saldırıları tüm tepkilere rağmen devam ediyor.
K24 muhabiri, İran’ın, Berbizin ve Sakar dağ yamaçlarının yanı sıra, Binperez, Bani Raşkin, Bane ve Perixe köylerini bombaladığını bildirdi.
İran dün de Berbizin yaylasını hedef aldmıştı, saldırılardan dolayı yaylada yangın çıkmıştı.
28 Eylül’de Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmıştı.
Saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, söz konusu saldırılarda 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA kullanıldığını açıklamıştı.