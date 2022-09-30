1000 yıllık İncil Yunan manastırına iade edildi

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İncil'le birlikte aynı dönemde yağmalanan yüzlerce belge ve eser de iade edildi.

11. yüzyılda yazılmış olan İncil, Amerika'nın Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ve Washington'daki İncil Müzesi yetkililerinin katıldığı bir törenle Yunan Eikosiphoinissa Manastırı'na sunuldu.

ABD Başpiskoposluğuna göre, Yunanca el yazması dünyanın en eski el yazısı İncillerinden biri ve güney İtalya'da yazılmış olduğuna inanılıyor.

İncil, en son bir müzayedede satın alınmış ve sonra 2014 yılında ABD müzesine bağışlanmış.

Müze yetkilileri daha sonra bu İncil'in 1917'de manastırdan çalınan el yazmalarından biri olduğunu tespit etti. Ortodoks Hıristiyanların bir kısmının ruhani lideri olarak kabul edilen Ekümenik Patrik I. Bartholomeos da iade isteği konusunda bilgilendirildi.

Amerika'nın Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros “Tarihi bir adaletsizlik giderildi” şeklinde açıklama yaptı.

ÇALINAN ESERLERİN ÇOĞU HALA KAYIP

El yazması İncil'in diğer yüzlerce dini eserle birlikte komşu Bulgaristan'dan gelen “yağmacı güçler” tarafından alındığı belirtiliyor. O sırada alınmış olan 430 değerli el yazmasının çoğu hala kayıp.

8. yüzyılda yapılmış olan manastır, 1943 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile müttefik olan Bulgar işgal güçleri tarafından yakılmıştı. Daha sonra yeniden inşa edildi ve şimdi yine bir manastır olarak işlev görüyor.