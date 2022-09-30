İsveç Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

HABER MERKEZİ

İsveç, savunma ürünlerinin ihracatında Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı.

İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, ambargodan etkilenen askeri teçhizatların yeniden satışına izin verilmesine karar verdi.

Türkiye ile NATO üyeliği konusunda müzakerelere devam eden İsveç hükümeti, Ankara'ya yönelik silah satışına ilişkin şartları gözden geçirebileceğinin işaretini vermişti.

İsveçli yetkililer, satışa izin verilecek teçhizatlar arasında elektronik ve teknoloji gibi ürünlerin de yer alacağını belirtiyor.

Silah satışına lisans veren ISP adlı kuruluşun Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, mayıs ayında İsveç medyasına verdiği demeçte, yeni oluşan koşullara göre bir pozisyon aldıklarını söylemiş ve silah satışına yeniden izin verileceğinin işaretini vermişti.

Silah satışına yönelik ambargonun kaldırılması Ankara'nın NATO'ya üyelik şartlarından biriydi.

SATIŞLAR 2019 YILINDA DURDURULMUŞTU

İsveç hükümeti Türkiye'ye karşı genel bir silah ambargosu olmadığını belirtiyordu. Fakat uygulamada silah ihracatı başvurularına onay veren ISP'nin 2019'dan beri hiç bir satışa onay vermediği biliniyor.

2019 yılı ekim ayında Türkiye'nin Rojava’ya operasyonu düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

15 Ekim 2019'da ISP, Türkiye'ye silah satışlarına verilen lisansların iptal edildiğini duyurmuştu..

ISP Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson İsveçli savunma sanayi şirketlerinden gelen başvuruların her birini ayrı ayrı değerlendirdiklerini ve günün şartlarına göre pozisyon aldıklarını belirtmişti.

Evertsson mayıs ayındaki konuşmasında, Ukrayna'daki durumun şartları değiştirdiğini ve NATO başvurusu durumunu da göz önünde bulundurarak karar vereceklerini söylemişti.