Putin, Ukrayna’dan 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı

HABER MERKEZİ

Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, Putin’in katılımıyla Kremlin Sarayı’nda başladı.

Putin’in dün gece imzaladığı bir kararname ile Rusya, Kherson ve Zaporojye’yi bağımsız bölgeler olarak tanırken, Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını ise şubat ayının sonunda tanımıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de düzenlenen ilhak törenindeki konuşmasında, ‘Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Kherson ve Zaporojye halklarının düzenlenen referandumlarda seçimlerini açık bir biçimde yaptıklarını belirterek, her dört bölgenin birden Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaların imzalanacağını’ belirtti.

Putin, Rusya’ya dört yeni bölgenin eklenmesine ilişkin anayasal düzenlemelerin Rus parlamentosu tarafından destekleneceğine de emin olduğunu söyleyerek, “Zira milyonlarca insanın iradesi söz konusu” dedi.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin topraklarına dört yeni bölgenin eklenecek olmasına ilişkin, “Eşit haklarla yaşamak ve kendi geleceklerini tayin etmek, bu insanların Birleşmiş Milletler Şartı’nda da yazılı olan haklarıdır” vurgusunu yaptı.

Ukrayna hükümeti ve Batı’ya seslenen Putin, “Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Kherson bölgelerinde yaşayan insanlar sonsuza dek bizim vatandaşlarımız olacaklar” dedi.

Ayrıca Putin, “Kiev rejimine askeri faaliyetlerini derhal durdurma ve müzakere masasına dönme çağrısını yapıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı, “Batı, Rusya’yı özgür bir ülke olarak değil, kolonisi olarak görmek istiyor. Rusya, Batı’ya gerekli değil ancak bizler için gerekli” ifadelerini kullandı.

Putin, "Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Kherson halklarının seçimlerini tartışmayacağız. Seçim yapılmıştır ve Rusya onlara ihanet etmeyecek" değerlendirmesini yaptı.