İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu: Londra, Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edecek

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Londra’nın Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğini söyledi.

K24’e konuşan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik tekrarlanan saldırılarını, Tahran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirerek, İran'ın bu davranışları bir an önce durdurması gerektiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları tarafından Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinin bombalanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Hunt, ülkesinin, İran'ın devam eden saldırganlığını, Irak egemenliğinin ihlalinin yanı sıra istikrar ve bütünlüğe yönelik bir tehdit olarak kınadığını bildirdi.

Kurdistan24 muhabiri Soran Kamran'ın İran'ın Pirde'ye saldırıları sonucu yaralanmasıyla ilgili olarak ise Hunt, saldırılarda gazetecilerin hedef alınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hunt, "Bu haberi duyduğumda çok üzüldüm ve Kurdistan24 muhabiri Soran Kamran'a acil şifalar diliyorum” dedi.

İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirirken, 70 kişi yaralandı.