NATO'dan Rusya’ya ‘ilhak’ tepkisi

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Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu, bu toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını belirtti.

Bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında görülen en büyük zorla ilhak girişimi olduğunu, Ukrayna topraklarından kabaca Portekiz büyüklüğünde bir alanın Rusya tarafından yasa dışı bir şekilde silah zoruyla ele geçirildiğini kaydeden Stoltenberg, "Sahte referandumlar Moskova'da yapıldı ve uluslararası hukuku tamamen ihlal ederek Ukrayna'ya dayatıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "Bu topraklar Ukrayna'dır. Donetsk Ukrayna'dır. Luhansk Ukrayna'dır. Kherson Ukrayna'dır. Zaporijya Ukrayna'dır. Kırım'ın Ukrayna olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını ikinci kez zorla ele geçirdiğinin altını çizen Stoltenberg, "Bu, savaşın başlamasından bu yana en ciddi tırmanışı temsil ediyor" dedi.

İlhak kararını "güç değil, zayıflık göstergesi" olarak gören Stoltenberg, "Bu, savaşın planlandığı gibi gitmediğinin ve Putin'in stratejik hedeflerinde tamamen başarısız olduğunun itirafıdır" diye konuştu.

UKRAYNA'YA DESTEĞE DEVAM

Stoltenberg, "Putin'in amacı bizi Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ama bunda başarılı olamayacak" dedi.

Ukrayna'ya destek sağlanmasının hem bu ülkenin kendini savunması hem de NATO müttefiklerinin güvenliği için şart olduğuna işaret eden Stoltenberg, "Putin'in kazanmasını istemiyoruz çünkü kazanırsa Rusya gibi otoriter ülkelerin askeri güç kullanarak hedeflerine ulaşabilecekleri mesajı çıkacaktır. Bu da tüm dünyayı daha tehlikeli hale getirecek" diye konuştu.

PUTİN'İN NÜKLEER SÖYLEMİ

"Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve pervasızcadır." diyen Stoltenberg, Putin'in nükleer meseledeki duruşuyla ilgili değişiklik görmediklerini ifade etti.

Stoltenberg, şunları aktardı:

"Rusya'nın yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Rusya, nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiğini anlamalıdır. Eğer nükleer silah kullanırlarsa bunun Rusya için ciddi sonuçları olacaktır. Bu, Rusya'ya çok açık bir şekilde iletildi."

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini kaydetti.

AGİT: ULUSLARASI HUKUKUN İHLALİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da, Rusya'nın Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerini “ilhak” etmesini kınadı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'in oybirliği ve kategorik olarak Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerini yasa dışı ilhakını ve Kırım’ın devam eden işgalini kınadığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in egemen bir ülke olan Ukrayna'ya ait bölgeleri ilhak ettiğini açıklamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Moskova yönetiminin bu adımla AGİT’in kuruluş ilkeleri ve uluslararası düzenin merkezinde yer alan toprak bütünlüğü ilkesini anlamsızlaştırdığına işaret edilen açıklamada, “Bugün açıklanan adım, uluslararası hukukun temel kurallarının, AGİT ilkelerinin ve BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir. Bu, bütün katılımcı devletlerin üzerinde anlaşmaya vardığı taahhütlere bir hakaret teşkil eder” görüşüne yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın kısmi seferberlik ve nükleer silahlarla tehditte bulunmasının, savaşın derinleşmesi, daha fazla insanın zarar görmesinden başka bir anlama gelmeyeceği ifade edildi.

Rusya'ya Ukrayna'dan tamamen çıkması çağrısında bulunulan açıklamada, bu zorlu süreçte Ukrayna halkının yanında olunduğu belirtilerek bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılık bir kez daha vurgulandı.