Politika

İran’ın saldırıları: Irak Parlamentosu’nun 100 üyesi olağanüstü toplantı çağrısı yaptı

Irak Parlamentosu’ndan 100 milletvekili, İran saldırılarıyla ilgili olarak parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdı.
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Irak Irak Parlamentosu İran Viyan Dexil KDP

BAĞDAT (K24)

İran'ın Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli yerlerine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Irak Parlamentosu’na acil toplantı çağrısı yapıldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Parlamentosu Grubu Sözcüsü Viyan Dexil, Irak parlamentosunun 100'den fazla üyesinin İran'ın Kürdistan Bölgesi'nin farklı yerlerine yönelik devam eden bombardımanları nedeniyle parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti.

Öte yandan, Irak Cumhurbaşkanlığı, Parlamento Başkanlığı ve Irak Başbakanlığından İran’ın saldırılarıyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Irak Dışişleri Bakanlığı dün İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık’ı bakanlığa çağırarak protesto notası vermişti.

Günlerdir devam eden İran saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirirken, 70 kişi yaralandı.

 

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