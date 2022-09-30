İçişleri Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi hiçbir şekilde İran saldırılarına rıza göstermedi

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İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi bu saldırılara hiçbir şekilde ve hiçbir zaman rıza göstermedi. Saldırıları şiddetle kınıyoruz” denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması, İranlı bir komutanın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik son saldırılarla ilgili açıklaması üzerine geldi.

“İranlı temsilciler ve heyetler, toplantılarda ve medyada defalarca muhalefet üslerini ve ABD üslerini vurmakla tehdit ettiler” denilen açıklamada, Doğu Kürdistanlı partilerin bu tehditlerin farkında olduğu vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi bu saldırılara hiçbir şekilde ve hiçbir zaman rıza göstermediğinin kaydedildiği açıklamada, saldırıların egemenlik ihlali olduğu belirtildi.