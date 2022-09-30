Irak’ta ‘Ekim gösterileri’ öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

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Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdulemir eş-Şemmeri, “Güvenlik güçleri yarınki gösteriler için yüksek alarma geçirildi. Tüm güçler, göstericilere doğru bir şekilde muamelede bulunmaları konusunda uyardı” dedi.

Şemmeri, “Göstericilerin güvenliğini korumak için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Şu anda sokağa çıkma yasağı ve Bağdat yollarının kapatılması yönünde bir karar yok” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerine, göstericilere karşı silah kullanılmaması talimatı verildiğini bildiren Şemmeri, Yeşil Bölge’deki kurumların korunması için güvenlik önlemlerinin sıklaştırıldığını belirtti.

K24 Bağdat muhabiri ise, Irak güvenlik güçlerinin yüksek alarma geçtiğini ve Bağdat'taki birçok köprü ve ana yolu kapattığını söyledi.

Ayrıca, Yeşil Bölge’deki herhangi bir saldırı ve kargaşayı önlemek için cumhurbaşkanlığı sarayı ve Hikmet Hareketi merkezine giden ana yolun kapatıldığı bildirildi.

Bağdat’ta yarın 1 Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerin 3. yıl dönümü sebebiyle gösteriler düzenlenecek. Hükümet, göstericilerin Yeşil Bölge’ye girmesini önlemek için güvenlik tedbirlerini artırıyor.

Önlemler kapsamında, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüler beton bariyerlerle kapatılırken, köprülerin üzerinde yüzlerce asker ve polis nöbet tutmaya başladı.

KAZİMİ’DEN GÖSTERİCİLERE ÇAĞRI

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi de, barışçıl gösteri yapma hakkına vurgu yaprak, göstericilere, ülkenin güvenliğinin yanı sıra kamu ve özel kurumlarını korumak için güvenlik güçleri ile işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Kazimi, güvenlik güçlerini göstericilerin güvenliğini korumak için görevlerini tam olarak yerine getirmeye çağırdı.

SADR’A BAĞLI MİLİSLERDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Bağdat’ın doğu ve güneydoğu bölgelerinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı milis güçler askeri araçlara yerleştirdikleri ağır silahlarla gövde gösterisi yapmaya başladı.

Yarınki gösterilere Sadr destekçilerinin katılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Irak güvenlik güçleri Bağdat’ın merkezi ve Yeşil Bölge’ye yakın yerleşim yerlerine de baskın düzenleyerek, silah araması yapıyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim 2019’da başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlere de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.