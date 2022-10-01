Türkiye’den Rusya’ya tepki: Reddediyoruz

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilhak kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin "2014'de yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurguladığı" belirtilen açıklamada, "2014'te benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

RUSYA, UKRAYNA'NIN YÜZDE 15'İNİ DAHA İLHAK ETTİ

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.