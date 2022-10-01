İran'ın Zahidan kentinde üniversite eğitimine ara verildi

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İran’ın resmi ajansı İRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan şehrinde çıkan olaylar sonrası oluşan tedirginlik nedeniyle Eğitim Genel Müdürlüğü okulların cumartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

Zahidan, Kurin ve Nusretabad şehirlerinde tüm eğitim kademelerindeki okullar tatil edilirken, Zahidan Üniversitesi’nde de 1-7 Ekim tarihleri arasında eğitime ara verildi.

Çatışmalar sonrası ailelerin tedirgin olduğu, Eğitim Genel Müdürlüğünün bu durumu göz önünde bulundurarak bugün için tüm eğitim kademlerinde okulları tatil ettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İran medyası, dün öğle saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından bir karakola ve meydanda toplanan vatandaşlara ateş açıldığını duyurmuştu.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada gelişen olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Hiyabani, bu sayıya halkın ve polislerin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü.

Olaya ilişkin devlet televizyonuna bilgi veren Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de kentteki olaylara ilişkin halka sağduyu çağrısında bulunarak, "Yaşanan olay çok acı ve talihsizdir ve bugünkü olaylara hangi ellerin karıştığını belirlemek için bu olay araştırılmalıdır" demişti.