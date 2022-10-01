Bağdat’ta Yeşil Bölge’nin tüm girişleri kapatıldı

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, "Ekim protestocuları"nın düzenlediği gösterilerin kısa bir süre önce başladığını bildirdi.

Bağdat birçok bölgesinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’nin tüm girişlerinin kapatıldığını aktaran muhabirimiz, göstericilere karşı Tahrir Meydanı’nın çevresinin de bariyerlerle kapatıldığını söyledi.

Protestocuların bu yıl Nisur ve Tahrir meydanlarından yürüyüşe geçtiğini aktaran muhabirimiz, iki koldan Yeşil Bölge’ye ulaşılmak istendiğini belirtti.

Protestocular dün geceden bu yana hazırlık yaparken, güvenlik güçleri de önlemleri sıklaştırdı.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

EKİM PROTESTOLARI

Irak'ta 2019'da işsizlik ve yolsuzluğa karşı başlayan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralanmıştı.

2019'da yüz binlerce genç başkent Bağdat'ın sokaklarına çıkarak işsizliğe karşı protesto gösterileri düzenledi. Ardından gösteriler çoğunlukla Şiilerin yaşadığı güney bölgelere de yansıdı. Kötü ekonomik durumu ve zengin petrol yataklarına rağmen görülen hayat standartlarındaki düşüşü protesto edenlere polis sert müdahalelerde bulundu.

O dönem Başbakan olan Adil Abdulmehdi'nin hükümeti birkaç hafta içinde istifa etse de protesto gösterileri devam etti. Protestoların talebi "tüm siyasi yapının değişmesi"ydi.

Ekim - Aralık 2019 tarihleri arasında polis müdahalesi ve İran destekli Şii milislerin açtığı ateşte 550 protestocu hayatını kaybetti. Hemen ardından Covid-19 kısıtlamaları başlayınca olaylar şiddetini kaybetti.