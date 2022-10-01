İran’ın vurduğu Süleymaniye köyü boşaltılıyor

SÜLEYMANİYE (K24)

İran ordusu tarafından 28 Eylül’de Süleymaniye’ye bağlı Zirgwêz köyündeki İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahı füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulmuştu. Saldırından ardından bölgede korku ve endişe hakim.

K24’e konuşan Zirgwêz köyü sakini 4 çocuk babası Hiwa Abdullah, İHA’ların bölge üzerinde uçtuğunun görülmesi ardından okula giderek kendi çocuklarıyla birlikte bazı çocukları eve ulaştırdığını, ardından köyden ayrıldığını söyledi:

“Durumun sakinleşmesinin ardından eşimle birlikte köye döndük, daha sonra da çocukları geri getirdik. Gece bir paylaşım gördüm, ‘Zirgwêz’i boşaltın, İran bölgeyi yoğun şekilde bombalayacak’ deniyordu. Çocuklarım çok korktu, ikinci kez köyden ayrıldık.”

Çok sayıda kişi Zirgwêz’den ayrılırken, köy okulunda belirsiz bir tarihe kadar eğitime ara verildi.

Öte yandan köy sakinleri bir kez daha uçak sesleri duyduklarını belirtiyor.

İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP-İ) Koye’deki karargahı, Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK) Pirde’deki karargahı ile Komele’nin Zirgwêz’deki karargahı geçtiğimiz çarşamba günü İran tarafından balistik füzeler ve kamikaze İHA’larla saldırıya uğramıştı. Saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.