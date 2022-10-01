İran: Karakol saldırısında 3 ordu mensubu öldü

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Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Zahidan kentindeki Mekki Cami yakınında çıkan çatışmada İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Muhammed Emin Azerşeker ile Muhammed Emin Arifi'nin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, sivil can kayıplarına ilişkin bilgi verilmezken saldırıda 32 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan yarı resmi haber Ajansı Tesnim'in, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, çatışma sırasında bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçı "Ceyşu'l Adl" örgütünün iki üst düzey üyesinin de öldürüldüğü ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de dünkü saldırıda öldüğü açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran medyası, öğle saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından bir karakola ve meydanda toplanan sivillere ateş açıldığını duyurmuştu

Açılan ateş sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.