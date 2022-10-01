Politika

Ukrayna: Yaklaşık 5 bin Rus askeri kuşatıldı

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığı ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğu açıklandı.
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Ukrayna (Foto: AFP)
Ukrayna (Foto: AFP)
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Liman şehri çevresinde başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesajında Hayday, "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

LIMAN ŞEHRİ

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan ve uzun süredir Rus güçlerinin elinde olan Liman şehrine doğru ilerleyişinin sürdüğü bildirildi.

Çerevatiy, dün yaptığı açıklamada, Liman şehrinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğunu söylemişti.

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