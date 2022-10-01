Fransa Senatosu’ndan Başbakan Mesrur Barzani’ye Onur Nişanı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Fransa Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Christian Campone’u kabul etti.

Senatör Campone, görüşmede Başbakan Mesrur Barzani’ye Onur Nişanı takdim etti.

Campone, ülkesinin başta güvenlik ve savunma alanında olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle çok yönlü ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Fransa - Kürdistan Bölgesi ilişkileri ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’ni bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Campone, Erbil ve Bölge’yi her ziyaret edişinde, kat edilen gelişme ve kalkınmayı gördüğünü ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani de zor zamanlarda Kürdistan halkına verdiği desteklerden ötürü Fransa hükümeti ve halkına teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nin Fransa’yla olan ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydetti.

Hükümetin yaptığı reformlar, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün önemi, Kürdistan halkının anayasal haklarına saygı gösterilmesi gibi başlıklar da görüşmede gündeme geldi.