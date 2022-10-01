İran’dan Kürdistan Bölgesi sınırlarına SİHA ve top saldırısı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) Komutanı Emced Hüseyinpenahi, İran ordusunun Kürdistan Bölgesi sınır hattında yer alan Gelwezerd, Berbizin, Seqer, Bermesard ve Bermegewre alanlarını yoğun şekilde bombaladığını söyledi.

Hüseyinpenahi, saldırıların silahlı insansız hava araçları (SİHA), top ve katyuşa roketleriyle düzenlendiğini ve bazı üslerinin isabet aldığını ancak can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetti.

Jina (Mehsa) Emini isimli Kürt kadının Tahran’da gözaltında gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesi üzerine Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler sürerken, İran ordusu 8 gündür Kürdistan Bölgesi sınırlarını bombalıyor. Saldırılar nedeniyle bölgenin doğası büyük zarar görüyor.

28 Eylül’de Erbil’in Koye ilçesindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, karargahların 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA’yla vurulduğunu söylemişti.