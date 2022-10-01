Politika

İran saldırılarına karşı Doğu Kürdistan’da genel grev

Doğu Kürdistan’da İran’ın Kürt partilerinin karargahlarına yönelik saldırı nedeniyle genel greve gidildi.
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kürdistan Doğu Kürdistan grev İran

ERBİL (K24)

İran’ın Kürdistan Bölgesi’nde bulunan KDP-İ, Komele ve PAK’ın karargahlarına yönelik yaptığı saldırılar nedeniyle tepkiler sürüyor.

Bugün, Doğu Kürdistan’ı birçok kentinde halk İran’ın saldırılarına tepki göstermek için grev başlattı.  

Greve Urmiye, Sine, Kirmaşan ve İlam şehirlerindeki esnaf da kepenk kapatarak destek verdi.

Ayrıca İran ve Doğu Kürdistan’ın devam eden protestolar nedeniyle çok sayıda şehirde internet kesildiği ve birçok noktaya rejim güçlerinin yerleştirildiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, İran rejim güçleri halka işyerlerini açmaları için tehdit ediyor.

28 Eylül’de İran ordusu, Kürdistan Bölgesi’nde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahlarına yönelik füze ve İHA’larla saldırı düzenlemiş, saldırılar sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

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