İranlı siyasetçiden silahlı kuvvetlere: Halkın tarafına geçin

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İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden Mir Hüseyin Musavi, tüm İran silahlı kuvvetlerini halk cephesine katılmaya çağırdı.

İran’da 2009’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mahmud Ahmedinejad’ın rakibi olan reformist siyasetçi Mir Hüseyin Musevi, silahlı kuvvetlere yazdığı mektupta, “Bu hassas ve üzücü durumda, silahlı kuvvetlere İran'ı, halkın malını ve haklarını koruma sözünü hatırlatmalıyım” dedi.

İran eski Başbakanı Musevi, “Şimdi kadınlarımız ve vatandaşlarımız onun (Jina Emini) yüzlerce unutulmuş talebinin anısına seslerini yükselttiğine göre, hiç kimsenin milletine karşı durmaya, milletine verdiği sözleri unutmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Silahlı kuvvetlere seslenen Musevi, “Size verilen yetki, halkı korumak, onlara zulmetmemek, mazlumları korumak, otoritelerin ve zalimlerin kulu olmamak, başta yoksullar olmak üzere milyonlarca insanın barışını sağlamaktır, iktidarı ve bilinçsiz otoriteleri güçlendirmek değil. Hakkın ve halkın cephesine geçmenizi umuyorum” dedi.

Musevi’nin mektubu, İranlı politikacıların göstericileri destekleyen en önemli mektubu olarak görülürken, silahlı kuvvetlerin halk cephesine geçmesi için ilk taleplerden biri olarak öne çıkıyor.

Mektubuna Jina Emini için kullandığı, “İran’ın kızı, Kürdistan’ın kızı, insanlığın kızı” ifadeleriyle başlayan Musevi, "Bu ülkenin tarihi ve gökyüzü onun yürek burkan ölümüyle değişecek” dedi.

Musevi, “Mazlumun kanı zalimin zulmünden daha güçlüdür. Mazlumun günü, zalimin gününden daha mukaddestir. Onların dini, dayatılan dinden ve sosyal güvenlik polis aracından daha parlaktır” ifadelerini kullandı.

İran İslam Devrimi’nden sonra 1981-1989 tarihleri arasında 8 yıl boyunca İran’ın son başbakanı olan Musevi, 2009’da cumhurbaşkanı adayı oldu.

Söz konusu seçimleri kazanamayan Musevi, seçimin hileli olduğunu açıkladı. Bu nedenle 2009 yılında İran'ın büyük şehirlerinde protesto dalgası görülürken, Musevi buna "Yeşil Hareket" adını verdi.

Yaşanan protestolar ve göstericilere yönelik baskılardan sonra, Musevi ve eşi İranlı ünlü yazar Zehra Rahnaverd ev hapsine alındı.