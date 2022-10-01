Politika

Macron, Irak’ın durumuyla ilgili Başkan Barzani'nin görüşlerine başvurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Christian Campone’dan Irak'taki durum hakkında görüş almak üzere Başkan Barzani'yi ziyaret etmesini istedi.
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kürdistan Christian Campone Emmanuel Macron Başkan Barzani

ERBİL (K24)

Erbil temaslarını sürdüren Fransız senatör Campone, Başkan Barzani tarafından Pirmam’daki çalışma ofisinde kabul edildi.

Görüşmede, Başkan Barzani'nin Irak ve Kürdistan'daki bilge rolü için takdirini dile getiren Campone, Cumhurbaşkanı Macron’un Irak'taki siyasi durum hakkında fikrini almak için Başkan Barzani'yi ziyaret etmesi talimatını verdiğini belirtti.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak'taki siyasi durumun yanı sıra Koordinasyon Çerçevesi, Sünniler ile Kürtler arasında anayasa temelinde varılan mutabakat ele alınırken, Irak'taki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarının konuşulduğu görüşmede, sivillerin vurulması, okul ve sivil alanların bombalanması ciddi bir suç olarak değerlendirildi.

Görüşmede, zor günlerde Kürdistan halkının yanımda yer aldığı İçin Fransa’ya teşekkür eden Başkan Barzani, özellikle de DAİŞ’e karşı mücadele döneminde eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın Erbil ziyaretinin Kürdistan ve Fransa halkları arasındaki büyüklüğü yansıttığını belirtti.

Ayrıca görüşmede Campone, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin devamı ve Kürdistan halkıyla dostluğuna vurgu yaptı.

Görüşmenin sonunda Campone, Başkan Barzani’ye, Fransa Senatosu’nun onur nişanını takdim etti.

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