Politika

Başbakan, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı’nı kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Muhsin Mendelavi Şaxewan Abdullah

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de bulunan Irak Parlamentosu Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelavi, Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.

Görüşmede, Mendelavi’yi Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinden ötürü kutlayan Başbakan, görevlerinde başarılar diledi.

Irak Parlamentosu İkinci Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah’ın da katıldığı görüşmede, Irak'taki siyasi durum ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözümü ele alındı.

 

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