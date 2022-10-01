Başbakan’dan trafik kazasında yaşamını yitiren Peşmergelerin ailelerine: Acınızı paylaşıyorum
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Seyidsadık ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren 5 Peşmerge için yayımladığı taziye mesajında, Peşmergelerin ailelerinin acısını paylaştığını söyledi.
Derbendihan - Zerayen yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 Peşmergenin ailesine başsağlığı dileyen Başbakan, olaydan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.
Başbakan, “Yaşamını yitiren Peşmergelerin ailelerine taziyelerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin, herkese sabır ve esenlik versin” dedi.
Söz konusu kazada, Peşmergeler Celal Hemelaw, Tahir Kakewla, Twana Nasreddin, Erdelan Cemal ve Serwer Enwer yaşamını yitirmişti.