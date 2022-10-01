Karadaği’den İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırılarına kınama

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, “Hiçbir Şeriat veya yasa, masum insanların ölümüne yol açan bu tür şiddete izin vermez” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadaği, İran bombardımanlarını Irak’ın güvenlik ve egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Irak'taki tüm sorunların çözümü için yapıcı diyalog çağrısında bulunan Karadaği, “Irak'ın krizini derinleştirmek için daha fazla kan dökülmesine değil, devletin temellerini güçlendirmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Iraklıları ülkelerinin altyapısını tahrip eden kaostan kurtarmak için birlikte durmaya çağırdı.

İran, son günlerde Kürdistan Bölgesi sınırlarına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İran ordusu, 28 Eylül’de Kürdistan Bölgesi’nde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahlarına yönelik füze ve İHA’larla saldırı düzenlemiş, saldırılar sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.