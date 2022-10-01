Politika

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden trafik kazasında yaşamını yitiren 5 Peşmerge için taziye mesajı

Başkan Mesud Barzani’nin Ofisi, Seyidsadık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 5 Peşmerge için taziye mesajı yayınladı.
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kürdistan Mesud Barzani Peşmerge Trafik kazası

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Ofisi, Seyidsadık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 5 Peşmerge için taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, yaşamını yitiren Peşmergelerin ailelerine başsağlığı dilenirken, Şarezor 5. Tugayı’na bağlı 5 Peşmerge’nin yaşamını yitirme haberinden büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Yaşamını yitiren Peşmergelerin isimlerinin anıldığı mesajda, “Bu üzücü vesileyle, ölenlerin ailelerine, akrabalarına, arkadaşlarına, tanıdıklarına ve Şarezor 5. Tugayı’nın tüm kahraman Peşmergelerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Peşmergelerin görevlerine dönerken Derbendihan – Kelar anayolunda trafik kazası geçirdiğinin kaydedildiği mesajda, “Allah'tan herkese huzur ve esenlik vermesini, yaşamını yitirenlerin ruhlarını rahmetine erdirmesini ve onları cennetle şad etmesini niyaz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kazada, Peşmergeler Cemal Celal Heme, Tahir Kakella Xelife Reşid, Twana Nasreddin Heme, Erdelan Cemal Mecid ve Serwer Enwer Muhammed yaşamını yitirmişti.

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