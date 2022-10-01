Politika

Başkan Barzani, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı’nı kabul etti

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Ali Mendelavi'yi kabul etti.
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kürdistan Mesud Barzani Muhsin Mendelavi Şaxewan Abdullah Irak Parlamentosu

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de bulunan Irak Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Muhsin Ali Mendelavi, Pirmam’daki ofisinde Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, Başkan Barzani’nin Mendelavi’yi Irak Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı seçilmesinden ötürü tebrik ederek başarılar dilediği bildirildi.

Mendelavi’nin ise, Başkan Barzani'ye Irak siyasi sürecindeki rolü ve siyasi çıkmazın aşılmasına dönük çabaları için teşekkür ettiği belirtildi.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah'ın da katıldığı görüşmede, Irak siyasi sürecindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

 

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