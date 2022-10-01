Politika

Urfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 yaralı

Urfa'da yolcu otobüsü ile kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
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kürdistan Urfa kaza Antep

HABER MERKEZİ

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile saman yüklü kamyonet, Urfa-Antep kara yolunun Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kazanın, hatalı sollama nedeniyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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