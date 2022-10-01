Politika

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran’dan saldırılarını durdurmasını istedi

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran'ın Irak'a yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.
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Irak Mustafa Kazimi Irak Ulusal Güvenlik Konseyi İran

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran'ın Irak'a yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa Kazimi, İçişleri Bakanı ve bazı Irak güvenlik komutanlarının katıldığı ve ülkenin güvenlik durumunun görüşüldüğü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti” denildi.

Toplantıda Kazimi’nin göstericilerin haklarını talep ettikleri barışçıl gösterilere övgüde bulunduğu belirtildi.

Irak Güvenlik Konseyi, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınarken, Irak'ı sorunların çözümü için bir arena haline getirilmesinin reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, İran'ın Irak'a yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunuldu.

İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi de yaralanmıştı.

 

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