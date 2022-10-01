Kadirov'dan nükleer silah kullanılması çağrısı

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Rusya'nın müttefiği olan Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov, "Liman yenilgisinin ardından Rusya düşük kapasiteli nükleer silah kullanmayı düşünmeli" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrine girdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri, Donetsk bölgesi Liman'a giriyor. Ukrayna ordusu, bugünün ve gelecekteki herhangi bir 'referandumda' belirleyici oya her zaman sahip olmuştur ve olacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehri tabelasına Ukrayna bayrağını astığını gösteren görüntü de paylaşıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Ukrayna güçlerinin Liman şehrine doğru ilerlediği, yol kenarlarında imha edilmiş çok sayıda Rus zırhlısı, Rus askerlerine ait cesetler olduğu, şehre giden bir köprünün yıkıldığı görülüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz bilgi ve video doğru. Biz zaten Liman'dayız ama çatışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, GÜÇLERİNİN LİMAN'DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı da "Kuşatma tehdidinin oluşması nedeniyle müttefik birlikler, Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yerlere çekildi." açıklamasını yaptı.

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu söylemişti.

ÇEÇENİSTAN LİDERİ'NDEN NÜKLEER SİLAH KULLANMA ÇAĞRISI

Rusya'nın ilhak açıklaması sonrası bu geri adımı dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması geldi.

Kadirov Telegram'daki mesajında, "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuştu.

Kadirov, başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu.

Kadirov, "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi.