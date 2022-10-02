Son anket: İki ittifak arasındaki fark yüzde 5 oldu
HABER MERKEZİ
MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı' başlığıyla yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.
2119 kişiyle, 17-20 Eylül 2022 tarihlerinde 26 bölgeyi esas alan, 28 ili tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle yapılan ankette katılanlara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu soruldu:
Anketteki sonuçlar şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 29
CHP: Yüzde 21.4
HDP: Yüzde 12
İYİ Parti: Yüzde 10.5
MHP: Yüzde 7.9
DEVA Partisi: Yüzde 1.2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2
Zafer Partisi: Yüzde 0.9
Saadet Partisi: Yüzde 0.7
Diğer: Yüzde 1.5
Kararsızların oy oranları ise şöyle:
AK Parti: Yüzde 33.6
CHP: Yüzde 24.8
HDP: Yüzde 13.9
İYİ Parti: Yüzde 12.2
MHP: Yüzde 9.1
DEVA Parti: Yüzde 1.4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4
Zafer Partisi: Yüzde 1
Saadet Partisi: Yüzde 0.8
Diğer: 1.7