Son anket: İki ittifak arasındaki fark yüzde 5 oldu

HABER MERKEZİ

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı' başlığıyla yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

2119 kişiyle, 17-20 Eylül 2022 tarihlerinde 26 bölgeyi esas alan, 28 ili tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle yapılan ankette katılanlara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu soruldu:

Anketteki sonuçlar şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 29

CHP: Yüzde 21.4

HDP: Yüzde 12

İYİ Parti: Yüzde 10.5

MHP: Yüzde 7.9

DEVA Partisi: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2

Zafer Partisi: Yüzde 0.9

Saadet Partisi: Yüzde 0.7

Diğer: Yüzde 1.5

Kararsızların oy oranları ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 33.6

CHP: Yüzde 24.8

HDP: Yüzde 13.9

İYİ Parti: Yüzde 12.2

MHP: Yüzde 9.1

DEVA Parti: Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

Zafer Partisi: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 0.8

Diğer: 1.7