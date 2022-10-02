Futbol maçında izdiham: Ölü sayısı 174'e yükseldi

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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Kanjuruhan stadyumunda Arema ile Persebaya Surabaya takımları arasında düzenlenen futbol maçında şiddet olayları çıktı.

Yerel medyada yer alan habere göre olaylar, maçın Persebaya Surabaya lehine 3-2 sonuçlanmasının ardından binlerce Arema taraftarı sahaya girdi.

Ancak polis, sahaya giren taraftarları stadın dışına çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bu sırada yüzlerce taraftar sahanın dışına doğru kaçmaya başladı. Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre, 174 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

SkyNews'un aktardığına göre o sırada sahada olan çok sayıda Arema oyuncusunun da saldırıya uğradı.

Bir sağlık yetkilisi, kurbanların çoğunun "kaos, aşırı kalabalık, ezilme ve boğulma" nedeniyle öldüğünü söyledi.

Endonezya Futbol Federasyonu, arbede ve trajik olaylardan sonra futbol liginin bir hafta süreyle askıya alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.