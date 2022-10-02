Politika

MSB: Operasyon bölgesinde 1 asker hayatını kaybetti

TSK tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan tsk PKK Çatışma

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Pençe-Kilit” operasyonunun yürütüldüğü bölgede PKK ile TSK mensupları arasında çatışma çıktı. 

Çıkan çatışmada, Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ataş'ın Bingöllü olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde “Pençe-Kilit” operasyonunu yapıyor.

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