MSB: Operasyon bölgesinde 1 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Pençe-Kilit” operasyonunun yürütüldüğü bölgede PKK ile TSK mensupları arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ataş'ın Bingöllü olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde “Pençe-Kilit” operasyonunu yapıyor.