Yaşam

Antep’te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Antep'te bir eve düzenlenen silahlı saldırı anne ile oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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kürdistan Antep silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Antep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, anne ve oğlu öldü, gelinle 2 torun yaralandı.

Kırsal Kartal Mahallesi'ndeki Yılmazer ailesine ait eve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Evin bahçesinde oturan anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in (30) hayatını kaybettiği saldırıda, gelin Pınar (25) ile torunlar Ayaz ve Irmak yaralandı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (Kaynak: AA)

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