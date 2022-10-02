PSG yıldız oyuncularıyla kazandı

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Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain (PSG), Nice'i konuk etti.

Ev sahibi PSG, zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 28’inci dakikada frikikten Lionel Messi ve 83’üncü dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Nice'in tek golü 47’nci dakikada Gaetan Laborde'den geldi.

Puanını 25 yapan Paris Saint Germain haftayı lider kapatmayı garantiledi. Ligde 9 haftada sadece 2 kez kazanan Nice ise 8 puanda kaldı.