Politika

Eylül ayında Suriye'de 282 kişi öldürüldü

Eylül ayında Suriye’nin farklı bölgelerinde aralarında sivillerin de olduğu 282 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
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suriye Suriye savaş Gözlemevi

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, geçtiğimiz eylül ayında Suriye'nin farklı bölgelerinde 26'sı çocuk ve 17'si kadın olmak üzere 147 sivilin öldürüldüğünü açıklayan bir rapor yayımladı. 

Raporda, sivillerin dışında öldürülenlerin kategori ve sayısı şöyle:

41 rejim askeri, 20 rejime bağlı silahlı milis, 12 DAİŞ’li, 19 Türkiye destekli Suriye muhalefetine bağlı silahlı grup mensubu, 31 DSG’li, 5 cihatçı, 2 Türk askeri ve kimliği belirlenemeyen 5 kişi.

Gözlemevi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de ateşkesin devam etmesi karına rağmen ülkede savaş, istikrarsızlık ve ölümlerin sürdüğünü belirtti. 

Raporda, Suriye’de çatışmaların durdurulması için uluslararası taraflara ciddi çalışma çağrısı yapıldı.

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