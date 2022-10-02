Dilşad Said’e Cemil Horo ve Bave Selah ödülü

BONN (K24)

Afrinli iki sanatçı Cemil Horo ve Bave Selah anısına dün gece Almanya'nın Bonn kentinde Kürdistan'ın dört bir yanından aydın ve yazarın katılımıyla İkinci Saygı Töreni düzenlendi.

Törende, 2018 yılından beri düzenlenen Cemil Horo ve Bave Selah Ödülü, Kürt sanatçı ve müzisyen Dilşad Said’e verildi.

K24’e konuşan İnayet Diko, törende Cemil Horo ve Bave Salah Ödülü’nün, büyük sanatsal çalışmalarına ve Kürt müziğini geliştirme ve modernize etme çabalarına ithafen Dilşad Said'e verildiğini söyledi.

Diko, törende müzik, şiir ve tiyatro gibi farklı etkinliklerin de gerçekleştirildiğini, Zozan Grubu'nun da sahne aldığını belirtti.

Dilşad Said'e ödülü Kürt yazar Jan Dost tarafından takdim edildi.

Cemil Horo ve Bave Selah Ödülleri 2018 yılından beri düzenleniyor. Komiteye ödülü, Kürt sanatı alanında büyük işler yapmış sanatçılara veriyor.

İlk ödül 2018 yılında sanatçı Nizamettin Ariç'e takdim edilmişti.

Dilşad Said 1958 yılında Duhok'ta doğdu. Yüksek öğrenimini Bağdat'taki müzik enstitüsünde tamamladıktan sonra Bağdat'ın televizyon ve radyo orkestrasında çalıştı. 1979 yılında Duhok Müzik Grubu’nu kurdu.

Dilşad Said, 1984'ten 1988'e kadar Galler Üniversitesi'nde yüksek öğrenimine devam etti. 2015 yılında Peşmerge ve Şengal senfonilerini seslendirdi.

Afrinli sanatçılar Cemil Horo (1934 - 1989) ve Bave Selah (1952 - 2016), Rojava’da ve Kürdistan'ın diğer bölgelerinde tanının ünlü iki isimdir.