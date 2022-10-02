Yeni bir Kürt partisi kuruluyor

İSTANBUL (K24)

Kürt oylarını hedefleyen Destpêka Nû (Yeni Başlangıç), 15 Ekim’de partileşme sürecine giriyor.

Programında Kürtlerin kimlik temelli özgürlük meselesinin yer aldığı Destpêka Nû’nun kadrosunda mimar Enes Atila Pay, doktor Engin Yılmaz avukatlar RamazanTuncer ile Mahmut Koyuncu’nun yanı sıra daha önce çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında yer alan bazı isimler yer alıyor.

“Kürtlerin siyasal temsilliyet krizine çözüm bulmak ve mevcut siyasetteki tıkanıklığa yeni bir soluk getirmeyi” hedefleyen partinin logosunda dünyanın içerisinde yeni bir başlangıcı simgeleyen yeşeren bir fidan bulunuyor.

K24’e konuşan Destpêka Nû Yürütme Kurulu üyelerinden Enes Atila Pay, 15 Ekim’de partinin kuruluşunu bir deklarasyon ile kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Üç yılı aşkın bir süredir yürütülen çalışmalar neticesinde partileşme aşamasına geldiklerini belirten Pay şöyle konuştu:

“Biz merkezi bir Kürt kitle partisi kurmak istiyoruz. Dolayısıyla Kürtlerin bütün farklılıklarının temsil edildiği çok renkli ve çok sesli bir parti kurmayı amaçlıyoruz. Evrensel değerlere açık, modern, müzakereci, yapıcı, pozitif, sivil bir siyaset tarzı ile Kürtlerin özgürlük ve eşitlik sorununun çözümünü sağlayabiliriz. Haliyle öncelikle Türkiye’nin mevcut tekçi ve otoriter yönetim yapısını değiştirmek gerekir. Bunun sağlanması için de Kürtlerin ve bütün ezilen kesimlerin temel özgürlük ve eşitlik taleplerinin karşılanması gerekir. Bu taleplerin Türkiye siyasetinde karşılık bulmasının öncelikli yolu ise siyasal temsiliyetin güçlü bir şekilde bu kesimler tarafından sağlanmasıdır. Halihazırda Kürt siyasetinin kriminalize edilmesi ve şiddetin siyaset kurumunu domine etmesi sebebiyle Kürtler siyasetten dışlanmaktadır. Mevcut partilerin ideolojik tercihlerinden kaynaklı büyük bir Kürt kesimi de seçeneksiz bir duruma düşmüştür.”

Programlarında Kürt meselesi ve Türkiye’nin siyasal ve sosyal sorunlarına çözümün yer aldığını belirten Pay, şöyle devam etti:

“Kürt siyasetine seçenek kazandırmak, Kürtlerin kimlik temelli özgürlük meselesi ile birlikte bölgenin ve Türkiye’nin bütün siyasal ve sosyal sorunlarına total bir çözüm adresi olmak amacıyla çıktığımız bu yolda bugüne kadar yaptığımız yüzlerce istişare toplantıları da bu irademizi güçlendirmiştir. Bir lider partisi olmaktan çok kolektif iradenin yansıdığı bir parti yönetimi oluşmasını öncelediğimiz bir çalışma yöntemi ile Kürt siyasetine uzun soluklu ve nitelikli bir parti kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin demokrasisi, Kürtlerin ve ezilen bütün kesimlerin özgürlüğü için inisiyatif geliştirmek isteyen herkesi bu çalışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz.”