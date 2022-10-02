İran’dan Çoman’da kamikaze İHA’yla saldırı

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, İran ordusu tarafından Çoman’ın Werde köyüne yönelik kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi edinilemezken, bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İran ordusu, 28 Eylül’de Kürdistan Bölgesi’nde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahlarına yönelik füze ve İHA’larla saldırı düzenlemiş, saldırılar sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, karargahların 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA’yla vurulduğunu söylemişti.

İran tarafından düzenlenen saldırılar 10 gündür aralıksız devam ediyor.