Jina Emini’nin ölümü | Ailenin avukatı: Polislerin üzerinde kamera vardı

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13 Eylül’de Tahran’da ‘ahlak polisi’ tarafından “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Jina Emini, gördüğü işkence nedeniyle komaya girmiş, 3 gün sonra da yaşam savaşını kaybetmişti.

Jina Emini, 17 Eylül’de memleketi Seqiz’da toprağa verildikten sonra Doğu Kürdistan ve İran’ın birçok kent ve kasabasında başlayan gösteriler devam ediyor.

İran’da yayımlanan İtimad gazetesine konuşan Jina Emini’nin ailesinin avukatı Salih Nikbext, “Jina’yı ilk gözaltına alan polislerin kıyafetinde kameralar vardı. Hatta polisler Jina’yı gözaltına alırken Jina’nın kuzenine ‘Çekil, kamerada çıkma’ demiş” ifadelerini kullandı.

Daha önce Tahran İntizam Gücü Komutanı Hüseyin Rahimi, Jina Emini’nin ölümüne ilişkin, “Toplum polisi kamera taşıyor ancak bu olayda üzerlerinde kamera yoktu” açıklamasında bulunmuştu.

Tahran polisi ise Jina Emini’ye şiddet uygulanmadığını öne sürmüştü.

Avukat Nikbext, “Olayın önemli boyutları, araç içi kamera ve polislerin üzerinde kameralar tarafından kayda alınmıştır. Görüntülerin birlikte gösterilmesi gerekiyor” diyor.

Jina Emini’nin ailesi ise servis edilen görüntülerde ciddi şekilde oynama yapıldığını belirtiyor.

İntizam Gücü Komutanı, kaydın 30 dakika uzunluğunda olduğunu, bu yüzden paylaşılmadığını iddia ediyor.

Jina’nın babası Emced Emini daha önce yaptığı açıklamada, İntizam Gücü Komutanı’nın iddialarını reddederek, “Her gün İran devlet yetkililerinin kızımla ilgili yalanlar yaymasından rahatsızım” demişti.

Avukat Nikbext, adli tıpla yaptığı görüşme sonrası Ferda Radyo’ya, “Bazı adli tıp doktorları, Jina’nın başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirmediğine dair bir rapor hazırlamakta kararlı. Benim, ünlü doktorların ve uzmanların görüşüne göre Jina o polis karakoluna götürülmeden önce gözaltına alındığı sırada dövüldü” açıklamasında bulundu.

Nibext ayrıca, “Adli tıp yetkililerinin açıklamalarına bakılırsa, Jina’nın ölüm sebebi açıklanmayabilir” dedi.