CHP Genel Merkezi'nde 6’lı masa toplantısı

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş mutabakat metnine imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu 'Altılı Masa', 21 Ağustos'ta tamamladığı ilk tur görüşmelerinin ardından ikinci tur görüşmeleri kapsamında saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyor.

Toplantının ana başlıklarından birisinin “geçiş süreci yol haritası” olması bekleniyor.

Liderlerin, seçilecek cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağı, temel konularda Altılı Masa’daki liderlerle nasıl bir istişare süreci işleteceği, Bakanlar Kurulu’nun nasıl oluşturulacağı, kurumlara atamaların yine nasıl bir yöntemle yapılacağı gibi konuları içerecek çalışmanın bir-iki toplantıda ele alıp tamamlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı adayının belirlemesinin ise geçiş süreci, koalisyon protokolü gibi konular tamamlandıktan sonra en erken aralık ya da ocak ayında konuşulacağı ifade ediliyor.