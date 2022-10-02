Yaşam

Urfa'da kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

Urfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.
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kürdistan Urfa üniversite öğrencisi

HABER MERKEZİ

Sabah saatlerinde hayvan otlatan çobanlar, jandarmaya Hacı Hıdır Baraj Göleti kıyısında ceset olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, cesedin dört gün önce Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'a ait olduğunu belirledi.

Cesedin bulunduğunu öğrenen yakınları, olay yerine geldi.

Fırat'ın cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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