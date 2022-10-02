Neçirvan Barzani, Fransa Senatosu heyetiyle Erbil - Bağdat ilişkilerini görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Neçirvan Barzani, Fransa Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Christian Cambon ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü, Irak ve Suriye’de terör örgütü DAİŞ’le mücadele ve Irak’taki siyasi gelişmeler alındı.

Askeri, siyasi ve insani yardımlarından dolayı Fransa’ya teşekkür eden Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak ve bölgede barışın sağlanması konusundaki rolüne dikkat çekti.

Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yönelik desteğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Neçirvan Barzani, Irak’ta barış ve siyasi istikrarın sağlanmasının Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne bağlı olduğunu belirtti.

Fransa Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Christian Cambon, Neçirvan Barzani’ye Macron’un selamlarını ileterek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.